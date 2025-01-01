Пермские власти объяснили появление видеокамеры в школьном туалете После скандала её демонтировали Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми прокомментировали ситуацию с камерами видеоблюдения в женском туалете одной из школ Перми. Ранее пользователи соцсетй сообщили, что в туалете для девочек в школе №120 в Дзержинском районе установлена камера на стене рядом со входом.

К публикации было приложено фото устройства с комментарием о возможном нарушении прав несовершеннолетних.

«Камера в женском туалете МАОУ СОШ № 120. Напоминаю о закон о защите частной жизни. Остается надеяться, что в кабинках их нет», — написал автор сообщения в телеграм-канале «ЧП Пермь».

Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми сайту perm.aif.ru, во время проверки было установлено, что камера была размещена в зоне умывальников и не была направлена на туалетные кабинки. На данный момент камера уже демонтирована.

Представители администрации также подчеркнули, что установка камер в туалетах, включая зоны умывальников, является недопустимой.

