Глава СКР взял на контроль расследование случая с избиением подростка в Перми

Следственный комитет России

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал отчёт о ходе расследования инцидента с избиением подростка в Перми, сообщили в следкоме региона.

Согласно информации из социальных сетей, в краевом центре группа подростков напала на своего сверстника. Эти противоправные действия были зафиксированы на видео.

В Следственном управлении СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Глава ведомства поручил Денису Головкину, руководителю СУ СК России по Пермскому краю, подготовить отчёт об обстоятельствах, установленных в ходе расследования уголовного дела.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми зафиксирован инцидент, в ходе которого группа несовершеннолетних напала на своего ровесника, пытаясь унизить его, поставив на колени. Всё произошло в Кировском районе у дома № 17 на ул. Волгодонской. В полиции тогда заявили, что проводят проверку.

