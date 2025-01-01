В МВД проводят проверку по факту избиения школьниками своего ровесника в Перми Поделиться Твитнуть

В Перми зафиксирован инцидент, где группа несовершеннолетних напала на своего ровесника, пытаясь унизить его, поставив на колени. Видеозапись случившегося распространили телеграм-каналы 29 сентября.

По словам свидетелей, конфликт между подростками произошёл в Кировском районе, во дворе одного из домов. Жители Закамска обратили внимание на скопление детей у дома № 17 на ул. Волгодонской. В сообщениях говорится, что дети требовали от кого-то извинений, была слышна нецензурная брань.

Редакция perm.aif.ru обратилась за комментариями в городское управление МВД.

Представители городской полиции сообщили изданию, что по данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

