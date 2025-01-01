Власти Прикамья одобрили дополнительные меры поддержки для предприятий ОПК Речь идёт о проектах строительства жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Прикамья одобрили введение дополнительных мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Как отмечают в пресс-службе краевого правительства, инициатива принадлежит губернатору Дмитрию Махонину и соответствует задачам, поставленным президентом России.

На заседании правительства Пермского края 1 октября глава регионального минэкономразвития Татьяна Чуксина рассказала, что речь идёт о поддержке проектов строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК. В дополнение к ранее предусмотренному выкупу жилья предприятия получат возможность предоставлять построенное жильё работникам в наём.

Такие меры позволят расширить возможности организаций ОПК по обеспечению кадровой базы. Соответствующие поправки внесены в действующие нормативные документы.

Напомним, с начала 2025 года в регионе начал действовать механизм, который позволяет присваивать статус приоритетного инвестпроектам (ПИП) предприятий ОПК по строительству домов для работников. Инициаторы могут получать участки под будущее жильё без торгов, в льготную аренду. Особым условием является выкуп специалистами предприятия не менее 70% помещений в таких домах в течение пяти лет с даты присвоения проекту статуса ПИП.

Первый такой инвестпроект получил статус приоритетного в июле, инициатором выступил завод «Машиностроитель». Планируется, что общая площадь жилья составит 8,9 тыс. кв. м, работы будут завершены до 2030 года. Ранее стало известно, что земельные участки на льготных условиях могут получить также Пермский пороховой завод и Мотовилихинские заводы.

