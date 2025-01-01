Алёна Бронникова Участки за 1 рубль под строительство жилья могут получить два завода ОПК в Перми Потенциальными инициаторами выступают «Мотовилиха» и Пороховой завод Поделиться Твитнуть

В Перми ещё два предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут получить на льготных условиях земельные участки под строительство жилья для своих сотрудников. Согласно информации, представленной главой краевого минэкономразвития Татьяны Чуксиной на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры, потенциальными инициаторами инвестпроектов могут выступить Пермский пороховой завод и Мотовилихинские заводы.

С начала 2025 года в Прикамье начал действовать механизм, который позволяет присваивать статус приоритетного инвестпроектам (ПИП) предприятий ОПК по строительству домов для работников. Инициаторы могут получать участки под будущее жильё без проведения торгов, в льготную аренду (1 га за 1 руб.). Особым условием является выкуп специалистами предприятия не менее 70% помещений в таких домах в течение пяти лет с даты присвоения проекту статуса ПИП.

Первый такой инвестпроект получил статус приоритетного в июле. Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата присвоил его инициативе завода «Машиностроитель». Планируется, что общая площадь жилья составит 8,9 тыс. кв. м, работы будут завершены до 2030 года.

Всего в Пермском крае более 20 предприятий ОПК, более пяти из них поддержаны по различным механизмам ПИП. Оценочная потребность жилья для сотрудников превышает 200 тыс. кв. м.

