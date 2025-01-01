Елена Бардукова Предприятия ОПК Пермского края могут получить земельные участки за 1 рубль Новый механизм поддержки начал действовать с 1 января 2025 года Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

На заседании правительства Пермского края министр промышленности и торговли региона Алексей Чибисов сообщил, что с этого года в Прикамье начал действовать новый механизм – предоставление предприятиям ОПК земельных участков без торгов за один рубль на возведение жилья для выкупа сотрудниками.

Этим инвестпроектам будет присваиваться статус «приоритетного», хорошо зарекомендовавший себя как институт поддержки. «Мы уже готовы, и сейчас с предприятиями ОПК будем подготавливать проекты для реализации», – добавил министр.

Напомним, на данный момент статус приоритетных имеют более 100 проектов, а общий объём инвестиций превысил 600 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.