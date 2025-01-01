Большинство пермяков настаивают на принудительной маркировке ИИ Противников идеи оказалось всего 13% Поделиться Твитнуть

Большинство жителей Перми (63%) считают необходимым ввести обязательное требование для компаний маркировать искусственный интеллект при коммуникации с клиентами и партнёрами. Такой результат показал опрос экономически активного населения города, проведённый SuperJob.

«63% пермяков поддерживают требование к компаниям маркировать искусственный интеллект при коммуникации с клиентами и партнёрами: «Не хочу терять своё время». Против этой инициативы высказались лишь 13% респондентов. Ещё 24% затруднились с ответом», — рассказали в компании.

Большая часть сомневающихся при этом отметила именно недоверие к самой технологии, выбрав пункт: «Я вообще против использования ИИ». Принудительную маркировку ИИ чаще всего поддерживают мужчины: 68% против 58% среди женщин. Затруднились с ответом 30% женщин против 20% мужчин.

Опрос показал, что число сторонников инициативы растёт с увеличением уровня доходов респондентов. Так, за маркировку высказались 71% из них с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц. По уровню образования наблюдается более активная поддержка инициативы со стороны обладателей высшего образования (69% против 56% закончивших техникумы и колледжи).

Подобным образом распределились ответы и в опросе о маркировке контента, сгенерированного нейросетями. Больше половины (63%) выбрали варианты: «Подлинность событий формирует мнение, влияющее на выбор. Иногда жизненно важный или легитимный»; «Имеется правовая коллизия в авторском праве. По сути, автором сегодня является лицо, использующее искусственный интеллект в своих работах». Противников оказалось всего 9%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что пермяки теперь могут выбрать кафе и рестораны на карте с помощью ИИ. Система распознаёт настроение клиента, предпочтения и даже визуальные запросы, помогая найти идеальное место по атмосфере, понравившейся фотографии или желаемому блюду.

