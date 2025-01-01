В пермском ТРЦ изменили условия пользования подземной парковкой Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В ТРЦ «Планета» в Индустриальном районе Перми с 1 октября изменились правила аренды парковочного места в подземном гараже. Основное новшество связано с длительностью бесплатной парковки.

Теперь первые два часа стоянки будут предоставляться без оплаты, после чего за каждый следующий час потребуется заплатить 100 руб.

В администрации торгово-развлекательного центра напомнили, что на территории ТРЦ «Планета» имеется бесплатная уличная парковка, вмещающая до 2500 автомобилей.

