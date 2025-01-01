В Прикамье получившему травмы на производстве рабочему выплатят 600 тысяч Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

После вмешательства прокуратуры работнику, получившему серьезное увечье на рабочем месте в Чайковском, суд присудил компенсацию в размере 600 тыс. руб.

В материалах дела сказано, что в августе прошлого года заявитель получил тяжёлую травму ноги, работая в одном из цехов местного завода. Несчастный случай произошёл из-за недостаточного контроля со стороны руководства за исправностью оборудования, отсутствия своевременного ремонта и осмотра, а также ненадлежащего технического обслуживания производственных помещений и инструментов.

Предприятие отказалось добровольно возместить моральный ущерб пострадавшему.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление, которое было удовлетворено.

Прокуратура проследит за исполнением решения суда после его вступления в силу, сообщили в пресс-службе ведомства.

