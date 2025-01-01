В пермском БЦ «Крылов» начались работы по реновации На первом этаже начат демонтаж внутренних перегородок Поделиться Твитнуть

Крылова, 36 / фото: domofoto.ru

Корпорация «Перспектива» приступила к работам по обновлению приобретенного ранее пермского бизнес-центра «Крылов» (ул. Крылова, 36), сообщает «Коммерснатъ-Прикамье».

В рамках запланированной реконцепции объект будет переформатирован в современный бизнес-центр «Крылов». В частности, в начале осени завершилась замена оконных блоков, и в настоящее время ведется покраска наружных стен. Также утверждён проект архитектурного освещения здания. На первом этаже начат демонтаж внутренних перегородок с целью создания открытой планировки для будущих арендаторов. Параллельно ведётся разработка проектов перепланировки остальных этажей и модернизации инженерных коммуникаций.

Помимо этого, корпорация работает над проектом облагораживания прилегающей территории. Планируется организация новой парковочной зоны со стороны ул. Крисанова.

О приобретении административного здания по ул. Крылова, 36 корпорацией «Перспектива» стало известно в июле. Продавцом выступила пермская компания ООО «Хостел», специализирующаяся на аренде и управлении коммерческой недвижимостью.

Шестиэтажное здание по ул. Крылова, 36 имеет общую площадь 4,1 тыс. кв. м. «Перспектива» планирует провести капитальный ремонт, включающий замену лифтового оборудования и обновление фасада. В результате здание будет функционировать как современный бизнес-центр под брендом «Крылов».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.