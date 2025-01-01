Пермский «Молот» обыграл соперника из Саратова Счёт в игре — 4:2 в пользу пермяков Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

Пермский хоккейный клуб «Молот» провёл заключительный матч домашней серии против саратовского «Кристалла». Как сообщает пресс-служба «Молота», игра завершилась победой пермяков.

Игра, прошедшая во вторник, 30 сентября, завершилась со счётом 4:2 (0:0, 1:2, 3:0) в пользу «Молота». Шайбы в ворота соперника забили Владимир Михасенок (25-я и 53-я минуты), Виктор Пластинин (51-я минута) и Эмиль Галиаскаров (57-я минута).





«Завершаем домашнюю серию волевой победой над «Кристаллом». Поздравляем всех болельщиков и благодарим за поддержку», — написано в соцсетях пермского хоккейного клуба «Молот».





После небольшой паузы пермская хоккейная команда отправится на выезд, который стартует 6 октября в Самаре матчем против ЦСК-ВВС.





