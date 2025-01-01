Пермский «Молот» одержал первую победу в сезоне на домашней площадке Следущим соперником пермяков станет ХК «Дизель» Поделиться Твитнуть

Фото ХК Молот-Прикамье

В сегодняшнем домашнем матче хоккеисты пермской команды «Молот» одержали уверенную победу над ХК «Рязань-ВДВ». Результат игры — 4:2 в польу пермяков. Об это сообщает пресс-служба пермской команды.

Главный тренер «Молота» Альберт Мальгин поблагодарил всех болельщиков за поддержку и отметил, что «была непростая игра».

«Противник достаточно обученный, организованный. Хорошая команда, компактная. У нас было хорошее начало, мы поймали темп. Потом отдали инициативу, но во втором периоде переключились, забили важный гол в большинстве и довели игру до победы», — сказал после игры Мальгин.

В свою очередь, наставник «Рязани-ВДВ» Валерий Кулибаба рассказал, что «хозяева оборонялись грамотно, практически не допускали грубых ошибок».

«У нас были один-два момента, где можно было бы переломить, но нам не удалось их реализовать», — пояснил Кулибаба.

Следующий матч пройдёт в воскресенье, 28 сентября. Соперником пермской команды станет ХК «Дизель».

