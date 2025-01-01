По паркам долины реки Егошихи в Перми теперь можно гулять с аудиогидом Аудиоэкскурсии опубликованы на сайте «Зелёное кольцо» Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми запустили аудиогиды для прогулок по паркам долины реки Егошихи. Специальный раздел «Путь воды: долина Егошихи» появился на сайте «Зелёное кольцо». Экскурсии рассказывают об историческом и природном значении природных парков.

«Эта серия аудиогидов, посвящённых главной малой реке города, её прошлому, настоящему и будущему, предназначенных для прогулочных маршрутов по ландшафтным паркам и экологическим тропам в долине реки Егошихи. Проект направлен на развитие экологического туризма, а также на повышение культурной и исторической осведомлённости жителей и гостей Перми», — сообщили в горадминистрации.

Так, в экскурсии по парку «Разгуляй» раскрываются такие темы как ландшафт участка, история строительства медеплавильного завода и трамвайного моста, история Егошихинского пруда и Мичуринских садов. Для прогулки с аудиогидом посетителям парков потребуются только смартфон и наушники.

В ООПТ «Егошихинская долина» находятся парки «Разгуляй», «Городские горки», «Зелёнка», «Пермский период» и «Жунёв». В них обустроены маршруты общей протяжённостью 3,7 км, установлены входные группы, освещение, системы видеонаблюдения и навигация, высажено более тысячи кустарников и деревьев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.