Выдано разрешение на возведение жилья в микрорайоне ДКЖ в Перми Строительство ведёт девелопер «Унистрой» Поделиться Твитнуть

ООО СЗ «Строй регион холдинг» (структура девелопера «Унистрой» из Казани) получило разрешение на строительство первой очереди жилого комплекса в м/р ДКЖ в Перми. Минимущества Пермского края 17 марта выдало соответствующий документ на возведение объекта по ул. Барамзиной, 10, 3 сентября срок его действия продлили.

Как указано на сайте наш.дом.рф, высотность жилья комфорт-класса составит до 26 этажей. Общая площадь 468 квартир — 19,8 тыс. кв. м. В доме будет три подъезда, паркинг на 102 машино-мест и гостевая парковка на придомовой территории, рассчитанная на 28 мест, а 18 — вне территории комплекса. На территории также появятся детская и спортивная площадки. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2028 года.





Ранее «Новый компаньон» писал , что в Перми сдан жилой дом «Курья Park», разрешение на строительство которого было выдано ещё в 2015 году. Он расположен в м/р Средняя Курья, по ул. Ленской, 30.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.