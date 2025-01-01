С промузла «Осенцы» в Пермском округе появится дополнительный выезд Проект получил положительное заключение экспертизы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

Проектная документация на первый этап строительства дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы» в Пермском округе 29 сентября 2025 года получила положительное заключение государственной экспертизы. В первый этап работ вошло строительство автомобильной дороги и путепровода.

Согласно информации, опубликованной в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации, застройщиком выступает Управление автомобильных дорог и транспорта. Проектную документацию изготовили ООО «Проектная фирма «ОРТА» из Перми и Управление дорожного проектирования Пермского края.





Напомним, движение по выезду с промузла «Осенцы» открыли в августе 2025 года. Новая двухполосная дорога с освещением соединила Нестюковский тракт с ул. Промышленной и прошла от д. Устиново до промузла. Протяжённость новой дороги с развязками и подходами — более 3,4 км. Также были построены две кольцевые развязки на Нестюковском тракте и ул. Промышленной, основной ход дороги между развязками с путепроводом через ж/д пути. Для их пересечения был возведён новый путепровод длиной 208 м, состоящий из девяти опор и восьми пролётов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.