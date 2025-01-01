В Перми открыли движение на выезде с промышленного узла «Осенцы» Первыми по нему проехали грузовики Поделиться Твитнуть

Фото: Правительство Пермского края

В Перми 1 августа открылось движение транспорта на выезде с промышленного узла «Осенцы». Новая дорога протяжённостью 3,4 км имеет две полосы и соединяет Нестюковский тракт с ул. Промышленной и проходит от д. Устиново до промузла. Первыми по дороге проехали грузовики, старт движению которых дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

На Нестюковском тракте и ул. Промышленной дорожники построили две кольцевые развязки, а также участок дороги с путепроводом через ж/д пути. Мост длиной 208 м из девяти опор и восьми пролётов возвели для проезда путей без ограничения движения.





В ходе строительства также были установлены дорожные знаки и барьеры, создана система водоотведения. Кроме того, было установлено 88 новых опор освещения. Переустроены и основные коммуникаций — сети связи, электросети, контактная сеть «РЖД», а также два нефтепровода.





«С открытием новой дороги уменьшится транспортная нагрузка на прилегающие улицы и соседние автодороги — перераспределим потоки с улиц Промышленной и Леонова в часы пик. Движение станет свободнее, быстрее и безопаснее — меньше аварий и пробок. Сократили время в пути для жителей Индустриального района и Пермского округа», — отметил Дмитрий Махонин в своём телеграмм-канале





По словам краевого минтранса, новая дорога поможет в развитии промышленности и экономики. Это связано с тем, что Осенцовский узел считается одним из самых крупных узлов региона по перегрузке товаров. Кроме того, на территории узла реализуются инвестпроекты, а также строится большой логистический центр.

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