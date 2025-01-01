Более 400 жителей Пермского края посетили Челябинск на туристическом поезде Больше всего участников выбрали программу путешествия через Таганай и Тургояк Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Участниками путешествия на туристическом поезде в Челябинскую область стали более 400 жителей Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по туризму Прикамья.

«Как сообщили организаторы, больше всего путешественников — более 180 чел. — отправилось по маршруту «Южноуральский экспресс». Программа позволяла увидеть национальный парк Таганай и озеро Тургояк, побывать на фабрике «ЧаоКофе» в Миассе и завершить день прогулкой по знаменитой «Кировке» — пешеходной улице в Челябинске», — рассказали в ведомстве.

Всего для туристов было подготовлено три программы: «Путешествие в сердце Южного Урала — Златоуст», «Сокровища Урала — один день в Миассе» и «Южноуральский экспресс» — три города за один день: Златоуст, Миасс, Челябинск». Вторым по популярности стала программа в Златоусте.

Сентябрьская поездка стала ответной на мартовское путешествие жителей Челябинской области в Пермский край. Тогда Прикамье приняло более 470 гостей из соседнего региона.

