К Дню туризма из Перми запустят туристический поезд в Челябинск Весной гостей с Южного Урала принимала Пермь Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

К Дню туризма в сентябре из Перми запустят туристический поезд в Челябинск, который позволит жителям Прикамья посетить основные достопримечательности Южного Урала. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, 27 сентября пермяки смогут побывать на озере Тургояк, «малом брате Байкала», в национальном парке Таганай и Ильменском заповеднике.

Путешественникам предложат три экскурсионные программы, в которые включены музеи и природные достопримечательности. Так, в тур «Сокровища Урала — один день в Миассе» войдут обзорная экскурсия с рассказом о Великом шёлковом пути и золотодобыче, посещение Ильменского заповедника, музея Миасса, музея автозавода «Урал» и озера Тургояк.

Тур «Южноуральский экспресс — три города за один день» включает посещение Златоуста, Миасса и Челябинска, Таганая, а также Музея военной техники под открытым небом «Сад Победы». В третью программу «Путешествие в сердце Южного Урала — Златоуст» вошли посещение Таганая, Тургояка, оружейной фабрики и горного парка им. Бажова.

Напомним, весной Пермь приняла туристический поезд из Челябинска. Туристам предложили две экскурсионные программы, охватывающие достопримечательности Перми и Кунгура: архитектурные памятники и церкви, Кунгурскую ледяную пещеру и колокольню Тихвинского храма. Участниками стали более 500 жителей Южного Урала.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.