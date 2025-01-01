Весной из Челябинска в Пермский край отправится туристический поезд Поделиться Твитнуть

фото предоставлено телеграм-каналом СвЖД

Южно-Уральская железная дорога проинформировала о запуске туристического состава из Челябинска в Пермский край. Отправление поезда намечено на 29 марта.

Поезд, курсирующий по направлению Челябинск—Кунгур—Пермь, покинет столицу Южного Урала в 23:50 и прибудет в пункт назначения, Пермь, 31 марта в 7:00.

Состав включает в себя комфортабельные вагоны последнего поколения, обеспечивающие все удобства для путешествующих. Туристам предложат две экскурсионные программы, охватывающие основные достопримечательности Перми и Кунгура.

Во время поездки участники смогут полюбоваться видами Прикамья, увидеть знаменитые архитектурные памятники и церкви, посетить Кунгурскую ледяную пещеру и колокольню Тихвинского храма, прогуляться по набережной Камы и пр.

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