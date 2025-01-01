В Перми открылся магазин австрийского бренда Northland Он расположен в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ТРЦ "Планета"

В ТРЦ «Планета» 30 сентября состоялось открытие магазина международного бренда туристической экипировки Northland из Австрии. Он расположен на втором этаже торгово-развлекательного центра, рядом с Lamoda Sport. Площадь магазина — 231 кв. м.

«Northland — это технологичная одежда, обувь и снаряжение для трекинга, хайкинга и походов разной сложности», — отмечает пресс-служба ТРЦ «Планета».





В ассортименте магазина Northland — ветровки, жилеты, толстовки, рубашки, брюки, футболки, шорты, термобельё, пуховики и куртки, а также ботинки и сандалии. Кроме того, в нём представлены рюкзаки, сумки, кепки, шапки, перчатки, носки, термосы и кружки, палатки, спальные мешки и др.





Австрийский бренд Northland был основан в 1973 году в городе Грац альпинистом Гервальдом Пихлером. Бренд существует на рынке 52 года.

