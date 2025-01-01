Алёна Бронникова Пермяки перепутали монтаж крана с падением на стройплощадке спортивной арены На объекте ведётся сборка шестого строительного крана Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

В Перми 30 сентября в соцсетях появилась информация от очевидцев, сообщивших о падении строительного крана на площадке строительства многофункциональной спортивной арены у ДКЖ (ул. Локомотивная, 16). Краевые власти это опровергли. Как сообщили «Новому компаньону», падение крана пермяки перепутали с его монтажом.

«На площадке в районе ДКЖ продолжается строительство многофункциональной спортивной арены. Сейчас на объекте установлены пять башенных кранов грузоподъёмностью 10-15 т. Началась сборка шестого крана — он будет передвижным, грузоподъёмностью 300 т. Краны сданы на учёт в Ростехнадзор и ежедневно проверяются», — процитировали в пресс-службе краевого правительства концессионера проекта ООО «Пермь Арена».

Напомним, проект строительства самой большой в Прикамье спортивной арены вместимостью 10,5 тыс. зрителей реализуется на основе концессионного соглашения, заключённого между правительством Пермского края и ООО «Пермь-Арена», являющимся дочерней компанией ФРПК. Общая площадь объекта составит около 80 тыс. кв. м.

К началу года на строительство было направлено 790,81 млн руб., в текущем году планируется освоить 11,35 млрд, из которых 2,3 млрд — бюджетных и 9,04 млрд — внебюджетных средств. В следующем году работы должны быть завершены. Проектом адресной инвестиционной программы запланированы вложения только из внебюджетных источников на сумму 8,22 млрд руб.

