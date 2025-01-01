Алёна Бронникова Финансирование спортивной арены у ДКЖ в Перми увеличат на 289 млн рублей Строительство планируют завершить в 2026 году Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

Правительство Пермского края планирует увеличить финансирование строительства многофункциональной спортивной арены у ДКЖ в Перми (ул. Локомотивная, 16) на 289,76 млн руб. Это следует из проекта новой адресной инвестиционной программы региона.

Оценочная, сметная стоимость проекта составляла 18,01 млрд руб. По действующей программе, стоимость объекта в текущих ценах составляет 20,07 млрд руб., новым документом предлагается увеличить сумму до 20,36 млрд.

Проект реализуется на основе концессионного договора, заключённого между краевыми властями и ООО «Пермь-Арена» (учредитель — ФРПК). Сроки — с 2021 по 2026 год. Общая площадь объекта составит не менее 71 тыс. кв. м, вместимость — не менее 10,5 тыс. чел., высота здания — пять этажей (45,5 м).

На 1 января 2025 года в строительство уже было вложено 790,81 млн руб. Основная сумма вложений запланирована на этот год — 11,35 млрд, из которых 2,3 млрд бюджетных средств и 9,04 млрд внебюджетных денег. В 2026 году проектом программы запланированы инвестиции только из внебюджетных источников на сумму 8,22 млрд руб.

В июле концессионер рассказал о ведущихся на объекте работах по строительству подземных уровней, колонн первого этажа, их бетонирования. Круглосуточно на стройке находятся около 300 рабочих.

