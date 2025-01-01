Самая большая в Прикамье спортивная арена начала расти ввысь Строители приступили к возведению первого этажа Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

В Перми по ул. Локомотивной, 16 полным ходом идёт возведение многофункционального спортивного комплекса. По словам Алексея Дорошенко, директора ООО «Пермь-Арена», работы ведутся в круглосуточном режиме силами около 300 рабочих. В настоящий момент активно строятся подземные уровни и уже монтируются колонны первого этажа будущей арены. Параллельно идёт бетонирование этих колонн и стен подземной части здания.

фото: ФРПК

Напомним, проект реализуется на основе концессионного соглашения, заключённого между правительством Пермского края и ООО «Пермь-Арена», являющимся дочерней компанией АО «Фонд развития Пермского края».

Основные параметры арены: общая площадь — около 80 тыс. кв. м, вместимость — не менее 10,5 тыс. зрителей, пятиэтажное здание будет иметь высоту 45,5 м, игровая площадка будет размером 30 на 60 м. Этот объект станет самым вместительным спортивным сооружением в Прикамье, способным принять до 10,5 тыс. болельщиков одновременно.

фото: ФРПК

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.