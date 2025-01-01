Алёна Бронникова Выбран подрядчик для перевозки пациентов вертолётом в Прикамье Контракт заключат с федеральной компанией Поделиться Твитнуть

Подведены итоги электронного аукциона на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в Прикамье. Подрядчик должен будет перевозить вертолётом, оснащённым медицинским оборудованием, медработников для оказания скорой помощи и проведения диспансеризации и экстренно доставлять пациентов в медучреждения.

Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, на участие в аукционе заявки поступили от двух организаций, одна была отклонена. Начальная (максимальная) цена контракта в целом составляла 240,9 млн руб. Начальная сумма цен единиц услуги составляла 433,3 тыс. руб. Участник предложил цену в 270,8 тыс. руб. за единицу услуги.

Как пояснили «Новому компаньону» в Минзакупок Пермского края, эта цена — за услуги оказываемой медицинской помощи в час, сколько будет оказано часов в целом за период, на который заключается контракт, пока не известно. Победителем стало АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА).

По данным СБИС, АО зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2017 году. Генеральным директором является Руслан Голик. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Стоимость компании оценивается в 24,7 млн руб. Основной вид деятельности — выполнение авиационных работ, всего насчитывается шесть филиалов. НССА принимала участие в 2 133 торгах, из них выиграла 2 115, сумма превысила 30 млрд руб., основным заказчиком является Сахалинская областная больница.

Как писал ранее «Новый компаньон», работы будут выполняться с 1 января по 31 декабря 2026 года. В состав войдут транспортировка пациентов, выездных бригад скорой помощи, медицинских изделий, лекарственных препаратов и дезинфекционных средств, крови и её компонентов.

