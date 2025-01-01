Алёна Бронникова Пермская краевая больница ищет компанию для перевозки пациентов вертолётом Стоимость работ оценили почти в 241 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГБУЗ ПК Ордена «Знак Почёта» Пермская краевая клиническая больница» ищет авиаперевозчика для оказания медицинской помощи. Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 240,9 млн руб. Подрядчика определят 25 сентября.

Перевозки будут осуществляться вертолётом, который должен быть оснащён медицинским оборудованием в объёме не менее установленного законом в Порядке оказания скорой, в том числе специализированной медицинской помощи. Режим выполнения работ — круглосуточно, с 1 января по 31 декабря 2026 года.

В состав работ входят транспортировка пациентов, выездных бригад скорой помощи и других медработников для санитарно-авиационной эвакуации, транспортировка медицинских изделий, лекарственных препаратов и дезинфекционных средств, крови и её компонентов и других медицинских грузов для диагностических и лабораторных исследований и оказания помощи. Также вертолётом будут производиться транспортировка медицинских работников для проведения профилактических медосмотров и диспансеризации и транспортировка пациентов, санитарно-авиационная эвакуация которых была осуществлена ранее, попутным рейсом к месту проживания.

Место выполнения — территория Пермского края. Место базирования воздушного судна определяется исполнителем в соответствии с условиями техзадания. Посадочными площадками обеспечены 42 административных центра муниципальных округов, а также Майкор и Пожва. Отмечается, что техоснащение посадочных площадок должно позволять осуществлять взлёты и посадки воздушного судна ежедневно и включать в себя соответствующее светосигнальное оборудование.

