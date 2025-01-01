Реклама фитнес-клуба «Спортхолл» вновь заинтересовала пермских антимонопольщиков Возбуждено дело по признакам нарушения закона Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС возбудило ещё одно дело из-за рекламы фитнес-клуба «Спортхолл». В лифте жилого дома была размещена реклама, в которой упоминались слова «самый топовый фитнес». Рекламодателем является ООО «Компания Грейт».

«Закон запрещает использовать в рекламе сравнение без конкретного критерия и его объективного подтверждения. В рекламе фитнес-клуба не указан критерий, по которому производилось сравнение, и объективное подтверждение утверждения. В отношении рекламодателя возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе», — рассказали в ведомстве.

Ранее в начале сентября другая реклама «Спортхолла» была признана незаконной. Житель пожаловался в Пермское УФАС на несанкционированное получение рекламных материалов фитнес-клуба через мессенджер — без предварительного согласия. Рассылку осуществляла «Компания Грейт».

