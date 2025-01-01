Пермское УФАС признало незаконной рекламу фитнес-клуба «Спортхолл» Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В Пермское УФАС поступила жалоба от гражданина, который сообщил о несанкционированном получении рекламных материалов фитнес-клуба «Спортхолл» через мессенджер. Сообщение было отправлено на его номер телефона без предварительного согласия. Подтверждением факта рассылки послужили скриншоты, представленные заявителем в качестве доказательства.

Согласно законодательству о рекламе, распространение рекламной информации, в том числе с использованием мессенджеров, допускается только при наличии предварительного согласия получателя.

Заявитель подчеркнул в своем обращении, что не давал разрешения на получение рекламы от данного фитнес-клуба.

В ходе расследования было установлено, что рассылку рекламных сообщений осуществляло ООО «Компания Грейт».

Пермское УФАС вынесло решение о признании рекламной деятельности ООО «Компания Грейт» нарушающей положения Закона о рекламе.

Компании-распространителю нежелательной рекламы грозит административный штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб.

