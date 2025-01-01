На октябрьские торги в Перми выставлены 28 участков под склады и ИЖС Наибольшее число участков под жильё расположено в Ленинском районе Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В Перми в октябре пройдут аукционы по 28 земельным участкам, предназначенным для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и складских объектов.

Согласно информации городского департамента земельных отношений, общая площадь участков составляет 29 тыс. кв. м. Большая часть, а именно 26 наделов, предназначены для постройки частных домов. Оставшиеся две площадки, расположенные в Индустриальном районе по ул. Промышленной, 117а и 117в, отведены под складские комплексы.

Наибольшее число участков под ИЖС выставлено на торги в Ленинском районе. Здесь предлагается приобрести землю для строительства частных домов на улицах Борцов Революции, Торфяной, Конечной и Рыбацкой. Кроме того, участки под индивидуальное строительство доступны в Мотовилихинском, Кировском, Орджоникидзевском, Дзержинском, Свердловском и Индустриальном районах города. Размер предлагаемых земельных наделов колеблется от 452 до 2411 кв. м.

Аукционные сессии, на которых будет разыграно право аренды и собственности на эти участки, запланированы на 2, 9, 16, 23 и 30 октября.

