Администрация техникума в Прикамье незаконно снизила зарплату педагогу И проиграла суд

Сергей Глорио

В судебном порядке преподаватель техникума Добрянского гуманитарно-технологического техникума добилась восстановления нарушенных работодателем условий труда.

В судебном иске педагога говорилось, что администрация учебного заведения самовольно изменила пункт трудового соглашения, касающийся оплаты труда. Кроме того, работник не был своевременно предупрежден об изменениях, что является нарушением закона.

Апелляционный суд, рассмотрев жалобу, установил, что зарплата истца была ниже установленного минимума в течение одного месяца в 2023 году и полугода в 2024 году.

Судебная коллегия постановила взыскать с работодателя в пользу преподавателя недополученную зарплату за указанный период, общая сумма которой превысила 60 тыс. руб. В эту сумму также вошли компенсации за задержку выплаты заработной платы и причиненный моральный ущерб, сообщили в Госинспекции труда Пермского края.

