Следком начал проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Прикамье Вероятной причиной возгорания называют небрежность при курении

Следственный комитет России

В с. Барда Пермского края сотрудники Следственного комитета Российской Федерации выясняют обстоятельства гибели двух мужчин во время пожара в жилом доме. Как сообщили в пресс-службе ведомства, организована доследственная проверка.

Согласно предварительным данным, в ночь на 29 сентября 2025 года в с. Барда, в загоревшемся частном доме, пожарные при тушении огня обнаружили тела мужчин, 1969 и 1981 г. р. Вероятной причиной возгорания называют небрежность при курении.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили ряд судебно-медицинских экспертиз для определения точных причин смерти погибших и причин, вызвавших пожар. Проводятся опросы свидетелей. Итогом проверки станет принятие процессуального решения.

Ранее о происшествии сообщили в краевом управлении МЧС.

