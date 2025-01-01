На пожаре в Пермском крае погибли люди Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Барде (Пермский край) произошёл пожар, приведший к гибели людей, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Информация о возгорании на ул. Мелиораторов поступила в экстренные службы 29 сентября в 21:38.

Для борьбы с огнём были задействованы 25 специалистов и девять единиц специализированной техники, включая ресурсы МЧС России: 11 сотрудников и три единицы техники.

По прибытии первого пожарного расчета было установлено, что пламенем охвачен жилой дом и прилегающие к нему хозяйственные постройки.

В ходе проведения спасательных работ группами газодымозащитной службы были обнаружены тела погибших. Об их количестве, поле и возрасте в МЧС не сообщили.

По предварительным оценкам, площадь, охваченная огнём, составила 56 кв. м.

Открытое горение ликвидировано в 22:25.

В данный момент специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств и установления причины возникновения пожара.

