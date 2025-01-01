При реконструкции моста в Прикамье погиб рабочий Его семье выплатили компенсацию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае строительная фирма выплатила компенсацию морального ущерба семье рабочего, трагически погибшего на производстве, сообщили в ГУФССП по региону.

ЧП случилось при реконструкции моста через Чёлву, расположенного в Добрянском округе Пермского края. Мост, введенный в эксплуатацию в 1987 году, нуждался в капитальном ремонте. Во время демонтажа перил неожиданно обрушилась тротуарная плита, в результате чего один из рабочих упал с четырехметровой высоты в воду и был придавлен обвалившимися конструкциями. Несмотря на оперативно прибывшую скорую помощь и попытки реанимации, спасти пострадавшего не удалось.

Родители и сын погибшего подали иск к работодателю, требуя компенсации морального вреда, вызванного смертью близкого человека.

В ходе судебного разбирательства была проведена экспертиза моста, которая выявила нарушения, допущенные при проектировании и строительстве. Однако это не освобождает работодателя от ответственности за безопасность рабочих и от компенсации моральных страданий. Суд постановил, что истцы имеют право на возмещение морального вреда строительной компанией, присудив каждому по 650 тыс. руб.

Исполнительные листы были переданы в отдел судебных приставов по г. Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Директору компании-должника сообщили о возбуждении исполнительных производств. Для стимуляции своевременной выплаты долга были арестованы банковские счета компании, а также наложен запрет на регистрационные действия с транспортом и недвижимостью, принадлежащими ей. Такие меры оказались эффективными, и решение суда было исполнено.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.