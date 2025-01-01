На фасаде школы в Пермском крае появится мемориальная доска в честь участника СВО Вадим Шляпников погиб в ноябре 2024 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Кунгуре, на фасаде школы №18, появится памятная табличка в честь участника специальной военной операции Вадима Шляпникова. Об этом сообщили в администрации Кунгурского муниципального округа.

Рядовой Шляпников погиб в зоне боевых действий 13 ноября 2024 года. Указом президента России он был посмертно удостоен Ордена мужества.

Вадим Шляпников родился в Кунгуре 15 февраля 1979 года. В 1986 году начал обучение в средней школе №18 и завершил его в 1994 году. После школы поступил в Кунгурский лесотехнический техникум на специальность «механик-водитель».

В 1998 году был призван на службу в Российскую армию, демобилизовался в 2000-м. После армии работал инспектором ГИБДД. В феврале 2023 года добровольно вступил в ряды участников СВО.

За время несения службы был отмечен Почетной грамотой и медалью «За воинскую доблесть" II степени.

