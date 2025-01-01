Задержаны трое пермяков, обманом забравших у пенсионерки 9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД Челябинска, в регионе задержаны трое жителей Перми, подозреваемых в краже 9 млн руб. у пожилой местной жительницы. В полиции отметили, что пермяки действовали под контролем неизвестных координаторов.

Те обманом заставили пожилую жительницу Челябинска поверить, что её личная информация используется для поддержки украинской армии. Пенсионерке угрожали уголовным преследованием, если она не будет следовать их указаниям.

Под предлогом необходимости «декларирования» накоплений жертва передала свои сбережения лицу, назвавшемуся кассиром. Когда обман раскрылся, она обратилась в полицию. В результате оперативных действий злоумышленники были задержаны. У задержанных изъято около 220 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело.

