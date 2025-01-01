Авиарейсы Пермь—Новый Уренгой на ноябрь и декабрь не планируются Это подтвердили в авиакомпании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пассажир из ЯНАО выразил недовольство в связи с тем, что из графика полётов на ноябрь и декабрь 2025 года исчезли рейсы, соединяющие Новый Уренгой и Пермь. По словам мужчины, представители авиакомпании UVT Aero заявили о полной остановке выполнения рейсов по указанному маршруту. Об этом пишет «АиФ-Ямал».

В своем сообщении, опубликованном в telegram-канале «Обращения ЯНАО», гражданин отметил, что, несмотря на включение данного рейса в программу государственной поддержки на 2025 год, авиаперелёты на заключительные месяцы года не запланированы. Он акцентировал внимание на востребованности данного маршрута среди местного населения и работников вахтовым методом, подчеркнув, что авиабилеты, как правило, приобретались заблаговременно.

В расписании пермского аэропорта заключительный рейс авиакомпании UVT Aero в Новый Уренгой запланирован на утро 29 октября. Ранее, как писал «Новый компаньон», Росавиация утверждала на 2025 год субсидированные авиаперелёты из Перми до Нового Уренгоя и обратно только с 1 апреля по 31 октября.

