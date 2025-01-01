В Перми придумали, как ускорить производство кварцевого стекла для оптоволокна Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Перми ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета, работая совместно с Пермской научно-производственной приборостроительной компанией, представили новую методику, позволяющую шестикратно ускорить изготовление кварцевого стекла, востребованного в оптоволоконной связи, космической отрасли, микроэлектронике и лазерной технике.

Суть разработки заключается в оптимизации золь-гель технологии, используемой для получения сверхчистого кварцевого стекла, основного компонента оптоволоконных кабелей. Ученые изменили состав исходного раствора и параметры термообработки, что позволило существенно сократить время, необходимое для удаления дефектов из геля.

Как отмечают исследователи, стандартная термообработка может занимать более 60 часов и требует значительных энергозатрат, при этом малейшее отклонение от заданных параметров может привести к браку. Новый метод позволяет снизить время термообработки до 10 часов без потери качества конечного продукта. Это достигается за счет использования минимального количества водного аммиака и добавления этилового спирта в исходную смесь, что обеспечивает более равномерное образование геля с меньшим количеством внутренних дефектов.

Разработка пермских ученых, реализованная в рамках программы «Приоритет-2030», открывает новые перспективы для развития различных отраслей, где применяется кварцевое стекло, включая телекоммуникации, оптику, лазерные технологии и навигационные системы.

