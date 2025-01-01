Купить билеты на междугородные автобусы в Прикамье можно только за наличные В системе ООО «Автовокзалы Прикамья» произошёл технический сбой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 29 сентября, в системе ООО «Автовокзалы Прикамья» произошёл технический сбой в работе оборудования. В связи с этим временно приостановлена продажа билетов на междугородные автобусные рейсы через интернет-портал и мобильное приложение avperm.ru, а также в кассах автовокзала Перми с использованием банковских карт.

Как сообщили в минтрансе региона, сейчас техническая служба провайдера работает над устранением возникшей проблемы, производя замену необходимого модуля. Ожидается, что работоспособность системы будет восстановлена в кратчайшие сроки.

В настоящее время приобрести билеты можно только за наличные непосредственно в кассах пермского автовокзала.

