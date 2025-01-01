Финальный матч чемпионата «Амкар» проведёт в Перми Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Ввиду ремонтных работ на стадионе «Динамо» в Барнауле, финальный матч чемпионата по футболу Второго дивизиона пермский «Амкар» проведёт на домашнем стадионе «Звезда», об этом сообщили в пресс-службе клуба. Игра пройдёт 19 октября.

Точное время матча будет сообщено дополнительно, ближе к дате проведения.

Напомним, до завершения чемпионата остаётся три тура. Команда идёт на втором месте.

В воскресенье, 28 сентября, в Нижнем Тагиле пермский футбольный клуб «Амкар» обыграл команду «Уралец-ТС» со счётом 2:0.

