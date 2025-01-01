Автор хита «Матушка-земля» сделал аранжировку на новую песню пермского ансамбля Уже презентован клип на эту композицию Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей ансамбля «Воскресение»

Как сообщал ранее «Новый компаньон», пермский музыкальный коллектив «Воскресение» начал сотрудничество с Петром Андреевым, создателем таких популярных в России песен, как «Матушка-земля», «Ромашка-Василек» и др. И вот ансамбль представил первые плоды этого сотрудничества — композицию «Реченька».

Как рассказали в МАУК «ПермьКонцерт», она написана пермским автором стихов Анастасией Бердинских и руководителем ансамбля Ириной Кулёвой. Продюсерский центр Петра Андреева занимался записью вокала и созданием аранжировки для песни. Послушать её можно по ссылке.

Кроме того, ансамбль «Воскресение» в Перми снял клип на эту песню.

«Видео мы посвящаем русским женщинам, которые во все времена, в самые сложные моменты истории нашей страны были верны своим защитникам: ждали, молились, верили, что любимые обязательно вернутся домой. Верили незыблемо, безусловно, смиренно... И эта вера и любовь давала силы, согревала в мороз, оберегала от пуль, вела домой», — рассказали в ансамбле.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.