Автор хита «Матушка-земля» сделал аранжировку на новую песню пермского ансамбля
Уже презентован клип на эту композицию
Как сообщал ранее «Новый компаньон», пермский музыкальный коллектив «Воскресение» начал сотрудничество с Петром Андреевым, создателем таких популярных в России песен, как «Матушка-земля», «Ромашка-Василек» и др. И вот ансамбль представил первые плоды этого сотрудничества — композицию «Реченька».
Как рассказали в МАУК «ПермьКонцерт», она написана пермским автором стихов Анастасией Бердинских и руководителем ансамбля Ириной Кулёвой. Продюсерский центр Петра Андреева занимался записью вокала и созданием аранжировки для песни. Послушать её можно по ссылке.
Кроме того, ансамбль «Воскресение» в Перми снял клип на эту песню.
«Видео мы посвящаем русским женщинам, которые во все времена, в самые сложные моменты истории нашей страны были верны своим защитникам: ждали, молились, верили, что любимые обязательно вернутся домой. Верили незыблемо, безусловно, смиренно... И эта вера и любовь давала силы, согревала в мороз, оберегала от пуль, вела домой», — рассказали в ансамбле.
