Автор хита «Матушка-Земля» напишет песни для пермского ансамбля Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей ансамбля «Воскресение»

Пермский фольклорный коллектив «Воскресение» объявил о начале совместной работы с Петром Андреевым, автором знаменитой песни «Матушка-Земля». Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на участников ансамбля.

На своей странице ВКонтакте они написали, что рады сообщить о старте сотрудничества с Петром Андреевым, автором таких известных произведений, как «Матушка», «Одного» и «Ромашка-василёк». В настоящий момент идёт работа над новым музыкальным материалом, предназначенным для пермских исполнителей.

Ансамбль «Воскресение» был образован в Перми более двух десятилетий назад и активно взаимодействует с Пермской краевой филармонией. Коллектив одержал победу в конкурсе грантов администрации Перми в категории «Национальные традиции».

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