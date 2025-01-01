Электрички в Пермском крае перешли на зимнее расписание Поделиться Твитнуть

фото предоставлено телеграм-каналом СвЖД

С 29 сентября в связи с сезонным снижением числа пассажиров в электричках Пермского края прекращено движение летних пригородных составов, сообщили в Пермской пригородной компании.

Речь идёт о поездах №6163/6164 маршрута Чусовская—Баская, №6278/6279, курсировавшего между Пермью II и Дивьей; №6015/6016, следовавшего из Перми II в Менделеево; №6017/6018, соединявшего Пермь II и Григорьевскую; №7168, отправлявшегося из Перми II в Кишерть; №6007, следовавшего из Кишерти в Верещагино.

Взамен на зимний период назначены электрички №6194 Пермь II—Кунгур и №6011 Кунгур—Верещагино. Они будут курсировать по пятницам и воскресеньям, начиная с 3 октября.

В Пермской пригородной компании настоятельно рекомендовали проверять расписание перед поездкой. Актуальная информация доступна в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальных сайтах РЖД и ППК, а также на станциях и в пригородных кассах.

