Пермский парк Горького стал лауреатом международного конкурса «Хрустальное колесо»

Парк им. Горького на торжественной церемонии вручения наград, состоявшейся 26 сентября в Сочи, назван победителем международного конкурса «Хрустальное колесо» в номинации «Лучший парк развлечений под открытым небом с годовой посещаемостью свыше 1 млн человек».

Данная премия, учрежденная Союзом ассоциаций и игроков сферы развлечений «САПИР», вручается уже 23-й год. Лауреатами, по решению жюри, становятся лучшие проекты, предоставляющие услуги в областях развлечений, туризма, социокультуры и организации досуга.

«Хрустальное колесо» — старейшая и самая авторитетная премия отрасли, где деятели ведущих парков мира делятся многолетним опытом, находят новые пути развития и презентуют лучшие проекты. Быть признанными лучшими в такой компании — огромная честь», — поделилась команда парка в социальных сетях.

