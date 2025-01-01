В Прикамье за отсутствие мест для ТКО привлекли к ответственности главу одного из округов Ранее прокуратура провела проверку Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Верещагинского округа провела проверку по поводу соблюдения закона об отходах производства и потребления со стороны местной администрации. Надзорное ведомство установило, что в четырёх населённых пунктах округа нет обустроенных мест накопления ТКО. Об этом краевая прокуратура сообщает в соцсетях.

По постановлению прокурора главу Верещагинского округа привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению отходов производства и потребления).





Кроме того, прокурор направил иск в суд, который обязал муниципалитет обустроить площадки ТКО в п. Бородулино.





Прокуратура взяла дело на контроль. После вступления решения в законную силу надзорное ведомство проверит его исполнение.





Ранее «Новый компаньон» писал, что аварийный дом в Перми расселили только после вмешательства прокуратуры.

