Только после вмешательства прокуратуры расселили аварийный дом в Перми В опасном здании жили более 50 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По решению Орджоникидзевского районного суда власти расселили аварийный многоквартирный дом на ул. Таганской, 15. В этом здании проживали более 50 жильцов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья.

Ранее районный прокурор подал иск. Суд признал незаконным и не имеющим оснований распоряжение главы управления жилищных отношений администрации Перми по поводу установления срока расселения дома до конца 2030 года.

В процессе рассмотрения гражданского дела выяснилось, что затягивание процесса расселения дома ущемляет права жильцов на проживание в безопасных условиях.

В связи с этим суд обязал мэрию обеспечить расселение граждан, проживающих в этом доме в течение года с момента вступления судебного решения в силу.

После того как решение суда вступит в законную силу, прокуратура будет следить за его исполнением.

