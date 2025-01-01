В Пермском крае ушёл из жизни журналист Сергей Патраков Ему было 66 лет Поделиться Твитнуть

Фото: группа "ЗОРИ ПЛЮС: Новости Добрянки (16+)" в социальной сети "ВКонтакте"

После продолжительной болезни из жизни ушёл Сергей Патраков, работавший в 2006-2008 годах спортивным журналистом добрянского издания «Зори Плюс» в Пермском крае. Об этом сообщил коллектив газеты в официальной группе ВКонтакте.

«27 сентября 2025 года после тяжёлой продолжительной болезни на 67 году ушёл из жизни Сергей Юрьевич Патраков (1959-2025). Афганец, кавалер ордена Красной Звезды, подполковник Вооружённых сил РФ в отставке и корреспондент нашей газеты в 2006-2008 годах. Сергей Юрьевич оставил заметный след на земле. Память о нём будет храниться в наших сердцах. Спи спокойно, дорогой товарищ», — сообщается в некрологе.

Сергей Патраков писал о получивших армейскую закалку мужчинах, местном спорте, тренерах. Коллеги отметили его мастерство в написании ироничных, сатирических заметок, которые он публиковал под псевдонимом Фома Приколов. Его репортаж о добрянских футболистах и болельщиках был признан лучшей спортивной публикацией 2007 года в России. Награждение проходило в Москве 31 января 2008 года в ходе вручения наград лауреатам национальной журналистской премии «Искра».

После работы в газете «Зори Плюс» он трудоустроился в нефтяную компанию, продолжал сотрудничать с бывшими коллегами.

Редакция выразила соболезнования родным и близким Сергея Патракова.

Напомним также, что в июне ушёл из жизни известный пермский журналист Геннадий Селиванов. Он работал в газете «Боевой путь» Александровского округа, в 1980-х перешёл в газету «Звезда» в качестве специального корреспондента по Верхнекамью, где возглавлял службу репортёров; некоторое время занимал должность редактора «Березниковского рабочего», неоднократно удостаивался званий лауреата в региональных и национальных журналистских конкурсах.

