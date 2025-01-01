В Прикамье скончался известный журналист Геннадию Селиванову было 72 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщили 30 июня в Пермском краевом отделении Союза журналистов России, ушёл из жизни известный пермский журналист Геннадий Селиванов.

Его карьера в журналистике началась в Александровске, где он работал в газете «Боевой путь». В 1980-х годах он перешёл в газету «Звезда» в качестве специального корреспондента по Верхнекамью, где возглавлял службу репортёров, был руководителем отдела и некоторое время занимал должность редактора «Березниковского рабочего».

Селиванов неоднократно удостаивался званий лауреата в региональных и национальных журналистских конкурсах. За книгу очерков под названием «Остров невезения» он получил престижную премию от Союза журналистов России.

Пермское краевое отделение Союза журналистов России выражает глубокие соболезнования семье и друзьям Геннадия Селиванова.

Прощание состоится 1 июля в Александровске, по ул. Кирова, 38.

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