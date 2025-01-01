В Бардымском округе Прикамья объявлен отбор претендентов на должность главы Заявки будут приниматься до 5 ноября Поделиться Твитнуть

За заседании думы Бардымского муниципального округа Пермского края объявлен отбор претендентов на должность руководителя территории. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

Депутатами утверждено, что приём заявок от лиц, намеренных побороться за указанную позицию, будет осуществляться с 3 октября по 5 ноября. Презентация концепций развития округа кандидатами состоится в рамках конкурсного испытания 19 ноября.

В настоящее время руководителям округа является Халиль Алапанов. Он возглавил тогда ещё Бардымский район зимой 2019 года, сменив на посту Сергея Ибраева (который перешёл на работу в УФНС по Пермскому краю). До этого Алапанов занимал пост спикера земского собрания.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на заседании думы Бардымского округа 22 сентября депутаты выбрали председателя представительного органа власти. По итогам единогласного голосования на эту должность повторно утвердили Ильгизара Вахитова. Его также включили в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

