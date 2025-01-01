На СВО погиб пропавший без вести боец из Пермского края Игорь Балабанов Его похоронят в селе Елово Поделиться Твитнуть

Фото: группа " Еловский муниципальный округ" ВКонтакте

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Пермского края Игорь Балабанов. Об этом сообщили в администрации Еловского муниципального округа.

Игорь Балабанов родился 18 октября 1988 года в с. Елово. После окончания девяти классов в местной школе поступил в Чайковский промышленно-гуманитарный колледж на специальность электромонтажника, а получив образование колледж, уехал в Пермь. Работал грузчиком в магазине, в охране, в службе безопасности в «Сатурн-Р», столяром на мебельной фабрике в м/р Гайва.

Срочную службу проходил в 2011 году в Самаре, в миротворческой дивизии, получил звание «младший сержант». Контракт с Минобороны РФ для прохождения службы на СВО он заключил 1 марта 2025 года, был стрелком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона войсковой части.

Пропал без вести 11 апреля, погиб, выполняя боевое задание, проявив мужество и стойкость, в бою. Администрация выразила соболезнования близким погибшего. У него остались жена и сын.

Церемония прощания состоится 30 сентября в 11:00 — в МБУК «Еловский культурно-досуговый центр». Отпевание начнётся в 13:00 в Петропавловском храме, захоронение на Еловском кладбище.

