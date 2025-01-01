На СВО погиб житель Прикамья Андрей Ташлыков Его похоронят в Юрле Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Юрлинского округа

В зоне боевых действий спецоперации на территории Украины при выполнении служебных задач погиб житель Юрлинского округа Андрей Ташлыков. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице ВКонтакте.

Андрей Ташлыков родился 12 августа 1988 года в п. Белозерный Ростовской области. Позже с родителями переехал в Юсьвинский район Пермской области. В 2009 году женился и переехал с женой в Юрлу.

Осенью прошлого года подписал контракт на службу в Вооружённых силах РФ и уехал на СВО. Обстоятельства гибели и дата смерти не уточняются.

Прощание состоится завтра, 30 сентября, в 12:30 в Юрлинском КДЦ (ул. Гагарина, 18).

В местной администрации выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

