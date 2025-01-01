Алёна Бронникова Вместо кафе в «Доме Демидовых» в Перми открыли фермерский магазин Авторы проекта планируют проводить здесь чайные церемонии Поделиться Твитнуть

Дом Демидовых

Алиса Окулова

Вместо кафе в «Доме Демидовых» по ул. Ленина, 46а в Перми открыли магазин фермерских продуктов, где также можно приобрести чай, кофе и посуду. Об этом «Новому компаньону» рассказала управляющая сети кафе-пекарен и магазинов «Дом Демидовых» Анна Кобелева.

«Мы открыли магазин фермерских (и не только) продуктов. В магазине появилась овощная лавка, чай и кофе от наших партнёров, линейка домашних заготовок и даже немного красивой посуды. Была идея сделать так, чтобы, зайдя к нам, гости могли унести побольше приятного для своего дома, — осень, хочется уюта...» — поделилась Анна Кобелева.

Она также сообщила, что в ближайшее время здесь планируется запустить чайные церемонии и дополнить бытовые мелочи сшитыми вручную скатертями в стилистике Дома Демидовых.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на Комсомольском проспекте, 31а в Перми на продажу выставили столовую «Дом Демидовых». Стоимость актива составила 3,5 млн руб.

